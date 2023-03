Gran Hermano 2022: se picó entre Julieta y Coti afuera de la casa

No hay paz entre Julieta y Coti.

Luego de que los panelistas elogiaran la capacidad de lectura del juego que tuvo la modelo, Gastón Trezeguet le preguntó: "¿Por qué castigaste tanto a Coti si entendías tan bien lo que pasaba en la casa?".

"Porque yo no comparto ese juego, ese nunca fue mi juego. Me dolió, en el momento me dolió mucho, porque nosotras éramos amigas", se justificó "Disney". "Yo siento que fui muy buena con Coti, genuinamente, siento que estuve cuando ella estuvo mal", agregó.

Constanza por su parte explicó que "cuando hizo esa jugada no fue porque fue contra las mujeres". "Te escuché decir que yo te envidiaba", disparó. "Eso no lo dije yo, lo dice la gente", retrucó Poggio. "¿Qué tengo que envidiarte yo?", respondió la correntina.

Julieta Poggio Julieta Poggio, la única mujer finalista de Gran Hermano 2022. Captura Telefe

Acto seguido, Coti explicó la jugada que intentó hacer y que terminó sentenciando su propio futuro en el reality, ya que la gente la expulsó ni bien quedó nominada. "Cuando yo fui en contra de Juli y Dani (Celis) no quería que se vayan ellas, quería que se vaya Romi (Uhrig)", indicó Coti.

"Yo sentía que se había armado un grupo y que Nacho leía muy bien el juego. Entonces quería que se pongan contra él. Quería que Juli caiga en placa y decir que fue Nacho el que la votó", detalló.

La finalista, luego de escucharla con cara incrédula, no se conmovió. "Todo lo que vos acabas de decir me parece muy rebuscado. Yo creo que intentaste ser la jugadora del año y no te salió", respondió Julieta.

"Fue traición. No podes decir después de nominarnos que no quería que nos vayamos... No todo se justifica con que es un juego", añadió Poggio, que volvió a mostrarse muy dolida por la actitud de su excompañera.