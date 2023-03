Gran Hermano 2022: los finalistas revelaron una alarmante situación a horas de la final

Los participantes Marcos Ginocchio y Nacho Castañares revelaron que no pueden removerse sus respectivos anillos de casamiento y preocuparon a sus principales fanáticos en las redes sociales. De esta manera, los finalistas de Gran Hermano 2022 tienen una queja particular para la producción.

Mientras los tres finalistas de Gran Hermano 2022 se encontraban en la cocina, Marcos lanzó: "Che, ya no me sale el anillo a mí. Posta que no me sale, mirá". Ante esto, Julieta mostró que el suyo lo colocó en su cuello con un hilo, formando un collar que se llevará a su casa una vez que termine el reality show.