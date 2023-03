Gran Hermano 2022: Holder y Mora revelaron cuándo se van de la casa y anticiparon el retorno de los ex

Los participantes Tomás Holder y Mora Jabornisky revelaron la fecha de su salida de la casa de Gran Hermano 2022, pero no solo se quedaron allí, sino que también anticiparon el momento del retorno de todos los eliminados .

Ante esto, Mora remarcó: "Y seguro, por lo menos juntarme a escabiar. Yo sigo pensando que van a entrar todos con Santi -del Moro- a la cabeza". Así, hizo mención al casamiento que van a simular los tres finalistas.

Vinculado a este tema, Holder no coincidió: "Para mí van a estar todos en la final". Por eso, Mora continuó insistiendo con lo mismo. "Para mí entran todos mañana a la boda. Porque pensá que sino no habría ni sillas, nosotras somos damas de honor y Tomi los casa. No hay invitados sino, Morita en una silla", concluyó al respecto.