Gran Hermano 2022: Camila se disculpó por su euforia tras el retorno de Alfa

Mientras Camila estaba conversando en la pileta con Marcos y Nacho sobre el regreso de Alfa, aprovechó para hacer mención a su eufórica reacción. "Les pido disculpas si ayer yo soné algo... No quise sonar mal cuando me puse contenta. No quise sonar así, capaz sonó mal y yo me lo quedé pensando y les iba a decir a todos que no quise...", aseguró.