Ghost Rider en Disney: ¿vuelve Nicolas Cage al mundo de Marvel? Qué dijo Ryan Reynolds

Bien es sabido que el filme Deadpool & Wolverine, tercera entrega de la saga de películas del Mercenario Bocazas, no solo introdujo a ambos héroes al Universo Cinematográfico de Marvel de forma oficial, sino que también presentó cameos de varios otros personajes de Marvel como Gambito, X-23, Elektra, y muchos otros. En este sentido, la firma de entretenimiento le ofreció a Nicolas Cage regresar como Ghost Rider, según Ryan Reynolds.

Uno de los personajes que los fans esperaban ver en Deadpool & Wolverine , además de los personajes principales Deadpool y Lobezno, era nada más y nada menos que el Ghost Rider de Nicolas Cage, quien se creía podría ser integrado al UCM al mismo tiempo que el Mercenario Bocazas y Logan, pero lamentablemente no sucedió así.

Aunque hasta ahora no se había revelado la causa, recientemente, en una entrevista compartida por el medio Entertainment Weekly, Reynolds dio declaraciones respecto a la omisión de Johnny Blaze en el filme, confirmado que sí tenían planes de incluirlo inicialmente. Según expresa: Pero sí hablamos con Nic Cage. Intentamos conseguirlo, pero no fue posible.... Me hubiera encantado.

Cuál fue la revelación de Ryan Reynolds respecto a Nicolas Cage en las películas de Marvel

Si bien Reynolds no revela las razones por las que Nicolas Cage no fue incluido en el filme, existe la posibilidad de que haya sido por problemas de programación para su aparición o por términos de dinero, pues, según devela el mismo Ryan en dicha entrevista, tuvieron que aplicar ciertas “restricciones” en cuanto al presupuesto y al tiempo que tenían, en consideración de los demás cameos que ya se habían incluido.

No caben dudas de que la aparición de Cage como Ghost Rider en el filme Deadpool & Wolverine habría sido una adición sumamente épica al guión si se hubiese concretado, y aunque no se sabe si el personaje será introducido oficialmente en el UCM en el futuro, los fans solo deberán esperar para descubrir si Marvel decide incluirlo en alguno de los próximos proyectos que planean sacar a la luz.