En los últimos días, la popularidad de Juliana "Furia" Scaglione comenzó a disminuir, tanto que algunas figuras mediáticas salieron hablar en contra de la participante. Tanto es así, que ahora el periodista Germán Paoloski criticó su actitud y aseguró "no me parece un buen ejemplo" ya que dentro del reality "maltrata a la gente" .

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/DaveNPC_/status/1777765338018353624&partner=&hide_thread=false Habla al país @germanpaoloski. #GranHermano



Esto es un conductor con voz propia y no un títere como @SANTIAGODELMORO.



(@marcostheking_) pic.twitter.com/G4hZdiwLPZ — David Martínez (Dave) (@DaveNPC_) April 9, 2024

En medio de esta situación, el periodista Germán Paoloski se pronunció sobre el reality y criticó duramente a Furia: "No me interesa quién gane Gran Hermano. No tengo un candidato ni candidata. Realmente me importa poco. Lo único que deseo sí, es que no lo gane Furia".

Después explicó sus motivos: "No me gusta como jugadora. Grita todo el tiempo. Se enoja demasiado. Maltrata a la gente, muchas veces sin razón. Puede tener razón en alguna oportunidad, pero la razón no te da la validez de hacer lo que hace”. Paoloski continuó con su discurso "tiene un montón de seguidores y seguidoras que no entiendo qué le ven. A mi no me gusta para nada. Así que ojalá que esta chica no gane. Después, puede ganar cualquiera".