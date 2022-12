Furor en Netflix por una película sobre una impactante tragedia natural

Con una duración de 98 minutos, "El volcán: Rescate en Whakaari" se centra en un relato minuto a minuto de los turistas atrapados en una trágica erupción volcánica mientras paseaban por una isla frente a Nueva Zelanda en 2019.

"THE VOLCANO: Rescue from Whakaari" celebra a los sobrevivientes, así como a las personas comunes que valientemente acudieron a su rescate.

El 9 de diciembre de 2019 Whakaari / White Island, una isla estratovolcánica activa en la región noreste de Bay of Plenty de Nueva Zelanda, entró en erupción explosiva.

Relato de la erupción volcánica de Whakaari / White Island de 2019 en la que se perdieron 22 vidas, un día en el que se pidió a la gente común que hiciera cosas extraordinarias.

THE VOLCANO: Rescue from Whakaari | Official Trailer | Netflix