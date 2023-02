Furor en Netflix: la miniserie que hace reír a todos

Tiene un guión realizado por Choi Soo-young y dirigido por Kim Jung-kwon. Cuenta con 10 episodios de una hora cada uno aproximadamente.

Sinopsis de Batalla de amor, la miniserie de Netflix del momento

Narra la historia de la relación entre Yeo Mi-ran, una abogada que no está interesada en el amor y que sobre todo no soporta perder en nada con un hombre, y Nam Kang-ho, un actor adorado por el público femenino, pero que no confía en las mujeres.

Ni ella ni él creen en el amor, pero acaban envueltos en una batalla amorosa.

La sinopsis oficial de Netflix dice: Para una abogada que odia perder ante los hombres y un actor muy solicitado que desconfía de las mujeres, el amor no significa nada. Hasta que se ven obligados a salir.

Reparto de Batalla de amor

Esta mini serie cómica y romántica tiene como protagonistas a los siguientes actores:

Kim Ok-bin

Yoo Tae-o

Kim Ji-hoon

Ko Won-hee

Tráiler de Batalla de amor