Fulminaron a Georgina Barbarossa por la entrevista a Marcos Ginocchio de Gran Hermano en Telefe

Los seguidores de "el tío" en Twitter se escandalizaron por lo que llamaron la invasión del espacio personal de él y reaccionaron con comentarios como: "Me despierto y veo a la Barbarossa re manoseándole la pierna a Marcos... deja", "No entiendo Georgina está entre las piernas de marcos?", y "Porqué Georgina es tan desubicada! Le hizo la entrevista a Marcos c la mano en la pierna, todo el tiempo! Qué le pasa? Qué cosificación es ésta?", opinaron algunos seguidores.

Tuit de un seguidor de Marcos Ginocchio en las redes sociales Redes Sociales

Tuit sobre la entrevista de Georgina Barbarossa a Marcos Ginocchio Redes Sociales

https://twitter.com/abrilpalerm/status/1641512813511204900 no entiendo georgina esta entre las piernas de marcos ????? https://t.co/DDrTiu10At — abril (@abrilpalerm) March 30, 2023

El ganador de Gran Hermano 2022 contó el origen de su depresión

El salteño contó en el ciclo de Telefe que le faltan sólo 4 materias para recibirse de abogado a lo que Barbarossa le pidió "por favor terminá la carrera" y resaltó que "te lo pido como si fuera tu mamá". Además Marcos se refirió a la depresión que sufrió cuando tenía 14 años: "Sentí que no podía salir, que cada vez que trataba de dar un paso, volvía a caer. Una noche llegué llorando desconsolado y dije 'Dios por favor ayudame, no sé que querés de mí".

El joven mostró su faceta religiosa en el reality de televisión, donde se persignaba y usaba siempre un crucifijo, comentó en A la Barbarossa como buscó la ayuda celestial: "Si no estoy con vos, si no me ayudás, no voy a poder hacer nada'. Desde ese día todos los pasos que daba fueron para arriba", cerró sobre su encuentro con Dios y por lo que pudo solucionar su grave problema de salud.

Marcos recibió 5 millones de votos, lo que significó el 70,83 % de los votos y sigue siendo TT global en Twitter, por ser el participante "más querido afuera y adentro de la casa", según los especialistas de GH.