Fuerte crítica contra Camila Homs en el Bailando 2023: "Solo sos la ex de..."

Durante la gala de sentencias, la influencer Martu Morales expresó: " Nuestro voto (junto a Yeyo de Gregorio) es claramente para Cami Homs porque la verdad que no me gusta, no me gustan las formas, no me gusta que mienta ". Así, comenzó por dejar en claro su disgusto con la modelo.

Pero no solo se quedó allí, sino que fue por más: "Y tampoco me gusta que me diga 'la bailarina de...', en todo caso ella es 'la ex de...' y nadie le dice nada". De esta manera, apuntó fuertemente contra la actual pareja de José "Principito" Sosa y la reacción de los presentes evidenció que provocó incomodidad en ella.

Por eso, Cami Homs no se quiso quedar callada y le respondió: "Martu, a diferencia, yo me la banco cuando me dicen, vos me parece que no te la bancaste. En este caso, Yeyo es el protagonista". Con estas palabras, intentó justificar por qué dijo lo que dijo y volvió a despreciar de una u otra forma a la influencer.