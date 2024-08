Fuerte acusación contra Camila Mayán: "humillada" y "perversa"

Camila Mayan microbikini vestido Instagram

Y agregó: “Nadie iría a buscarla para una nota si no fuera por ese tema, lo que quiere es un minuto de cámara. Es mi opinión y es así. Yo te diría que te vayas retirando y no te humilles más”. Esta opinión se suma a la de Silvia Riela, la madre del jugador, quien aseguró que estar decepcionada de ella y la trató de “mentirosa”.

Mayán respondió: “Todos me conocen, para mí eran mi familia, saben cómo soy yo. No puedo hacer nada para cambiarlo, me da lástima. Ellos saben el tipo de persona que soy y cómo siempre me manejé con ellos. Sé que es incómodo que se haya hecho público, para mí también lo es, tampoco me gusta tener que hablar mal de otras personas, no está bueno y no quiero faltarle el respeto a nadie”.

Revelaron la fortuna en dólares que le pagó Alexis Mac Allister a Cami Mayán tras la separación

Luego de que se haga público que Camila Mayán le realizará una demana a Alexis Mac Allister para pedirle una compensación económica, el escándalo progresó y habrían llegado a un acuerdo económico. El futblista pagaría una fortuna para que su imagen se mantenga limpia.

Todo explotó cuando se dio a conocer que el motivo de la separación de ambos tenía que ver con una tercera en discordia: Ailén Cova. Desde ese momento, el cual sorprendió a Mayán, todo marchó mal.

Alexis Mac Allister con su exnovia Camila Mayan El jugador de la Selección argentina dejó a su novia en Navidad y siguió la relación con una amiga. Redes Sociales

En ese momento comenzó a reclamar cosas que le pertenecían, pero sin mucha fortuna, ya que aseguran que no le devolvieron la totalidad de las cosas. Por ese motivo es que decidió reclamar una compensación económica por el tiempo que ella le dedicó a él y dejó de lado su vida.

Entonces Ángel de Brito informó: “El conflicto genera un mundo de opiniones y cada uno tiene la suya. Lo que Mac Allister le da a ella es el alquiler de una vivienda por dos años y 50 mil libras esterlinas, que serían unos 60 mil dólares. También dicen que le dio un mini Cooper, pero a eso no lo tengo confirmado".