Florencia Peña reveló que sigue conectada con su padre tras su muerte: "En algunas señales..."

En tal sentido, afirmó que a pesar del fallecimiento, continúa unida con Julio y subrayó el gusto que sentía el hombre en Villa Carlos Paz: "No habíamos tenido tiempo de venir con mi madre y lo hicimos cuando vine a Córdoba con Casados con Hijos. Carlos Paz era su lugar preferido en el mundo. Me parece que todo está muy conectado. Soy muy mística en muchos aspectos, me conecto con mi papá y sé que seguramente él estuvo detrás de todo esto".

En tanto, detalló de qué manera su padre continúa presente en su vida. "Mi viejo está todo el tiempo conmigo. Lo siento mucho, se aparece en pensamientos y lo sueño mucho. De repente, en algunas señales… Hace mucho tiempo que abro mis registros akáshicos y mi viejo aparece como mi guía. Me baja información y estoy re conectada con él, desde que no está más en este plano", contó.

"No creo en la muerte ni en el final sino en que esto es un paso a otra dimensión. Estoy re conectada con él y estar en Carlos Paz me conecta más que nunca con mi papá", añadió.