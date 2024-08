Peña eligió hablar en Urbana Play y catalogó de "atroz mentira" que existan imágenes suyas con Fernández. "No hay nada. Yo fui a una reunión. Intentaron burdamente armar una foto en el ascensor y yo no fui a la Casa Rosada, yo fui a la Quinta de Olivos , y yo no estaba morocha en esa época, estaba rubia. Si la van a hacer, háganla bien", disparó.

La actriz aseguró que en aquel momento mostró los chats donde ella le pedía una reunión por la situación de los actores en plena pandemia de Covid-19: "En esos chats, está el motivo por el cual yo quería ir. Esto pasó hace tres años".

"No tengo ganas de que me rompan las pelotas. Yo laburo de manera privada desde los 7 años. Este año cumplo 50, tengo una extensa carrera. De repente verme involucrada en una situación dura y compleja, con la violencia de por medio… ¿Por qué me meten a mí, qué tengo que ver yo?", agregó.

"No voy a dejar que me jodan porque yo no jodo a nadie. Soy una actriz que les guste o no ocupo un lugar preponderante en la escena local, aunque no les guste. Yo protagonizo mis espectáculos, no soy una chiquita que recién empieza, y además soy una mina honesta, no tengo que esconderme, no me quiero esconder", siguió.

Qué decían los chats entre Florencia Peña y Alberto Fernández

"Alberto, perdón mi atrevimiento. Sé que estás a cuatro manos, pero algo tenemos que hacer por los compañeros actores. Es muy duro lo que está pasando. Acá estoy para charlar y aportar ideas. Los canales no van a ayudar con esta crisis. Gracias, como siempre, por tu cuidado y amorosidad", escribió la actriz.

El mensaje de Peña tiene fecha del 7 de mayo de 2020 a las 15 y la respuesta de Fernández llegó tres días después: "Denme ideas. Tengo algunas ideas yo. Pero te confieso que no veo predisposición en todos. Escribíme al WhatsApp y vemos".