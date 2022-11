Flor de la V cruzó a Gran Hermano tras lo ocurrido con Thiago y Agustín: "Algo tan machirulo"

Flor de la V fue entrevistada por un programa de chimentos y sus declaraciones no sorprendieron al repudiar los polémicos actos vividos dentro de la casa de Gran Hermano, donde hubo un evidente abuso y la producción no tomó medidas . Así, se sumó a la ganadora Marianela Mirra, quien directamente pidió la expulsión de Thiago Medina del reality show .

En diálogo con Es por ahí, Flor de la V aseguró: "Me sorprende todo lo que está pasando en la casa, pero puntualmente lo de Thiago, empezó a mostrar una hilacha de juego que a mí me sorprendió, no pensé que iba a ir por ese lado". De esta manera, comenzó a meterse en el tan polémico tema. "Tengo la sensación que puede ser que esté un poco manipulado por Alfa. Eso que sucedió con el chico Agustín me pareció pésimo, no puedo creer que estemos viendo una cosa así, un accionar tan gráfico de cómo funciona un grupo de varones, algo tan machirulo que grafica lo que tantas veces pasa", reflexionó.