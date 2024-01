Flor Jazmín Peña se sumó a la tendencia de microbikini con estilo tejido furor para el verano

Flor Jazmín Peña se mostró vistiendo una microbikini que marcó tendencia. La influencer eligió un conjunto audaz que contó con un outfit tejido que se está convirtiendo en el favorito por las famosas. La modelo impuso nuevamente su estilo y dejó en claro sus preferencias para este verano. Luego de blanquear su relación con el streamer Nico Occhiato, sorprendió en sus redes sociales con su look veraniego.

Ya no se ocultan: el mimoso video de Flor Jazmín y Nico Occhiato en público

Además, usó unos lentes de sol oscuros que combinaron a la perfección con el resto de su outfit y unas botas rojas. El cierre de su look lo dio un vestido tejido transparente que cubrió el traje de baño de dos piezas.

Flor Jazmín Peña microbikini Instagram

Entre las fotos de su publicación se la pudo ver acompañada por Nico Occhiato. Ambos posaron juntos confirmando los rumores de que habían comenzado una relación. Sus fans reaccionaron dejando miles de comentarios y “me gusta”, elogiando su look y felicitando a la nueva pareja.

Nico Occhiato Flor Jazmín

flor viña microbikini Instagram

La Joaqui volvió a bailar con una microbikini rosa que es la moda de la temporada de verano

La Joaqui inició el 2024 llamando la atención en Instagram con una microbikini con un diseño audaz. Desde su casa, la artista de Mar del Plata eligió disfrutar de una tarde en la pileta, compartiendo este momento con sus seguidores a través de un video en el que mostró los detalles de su conjunto de dos piezas.

En su publicación, la cantante optó por una microbikini rosa que refleja con audacia su estilo. El conjunto, contó con un moderno corpiño deportivo con una abertura distintiva en el frente y una bombacha colaless cavada.

Este traje de baño resaltó por su diseño contemporáneo y colorido. Complementando su look, la cantante agregó accesorios como una gorra tipo visera gris con detalles bordados y unos anteojos de sol, una combinación perfecta para una jornada bajo el sol.

la joaqui microbikini Instagram

La publicación de La Joaqui en Instagram no tardó en ser el centro de atención de sus seguidores, quienes llenaron su cuenta con mensajes y comentarios elogiando su look. La artista, que se encuentra en un gran presente musical, mostró buena parte de sus tatuajes. Además, demostró que está atenta a la moda y que marca tendencia, no sólo con sus canciones, sino también con sus outfits.

la joaqui microbikini fucsia Instagram