"La pelea la quieren hacer en serio, contratar una productora, hacerlo premium. Y yo la verdad que no estoy para entrenarme cinco meses. Yo nunca en mi vida hice boxeo. Si el otro se entrenó, es un papelón. Y la verdad que también sería un papelón para con ustedes", reconoció el periodista.

"No me voy a entrenar cinco meses para pelear con nadie, esté la plata que esté. No tengo la voluntad, no me interesa, no me quiero poner a pegarle a una bolsa", sostuvo. Además, Azzaro reveló que está cerrando una propuesta laboral y no sabe si estará en Argentina para la fecha del evento.

Galati Azzaro Redes sociales

"Es probable que en el corto plazo tenga que estar yendo y viniendo. Después no puedo llamar y decir: 'No, se me complicó porque estoy cubriendo un partido de la Selección mexicana o del fútbol estadounidense'. Hay compromisos. No era el momento, realmente", argumentó.

"Me hubiese divertido, me hubiese gustado ser parte del evento del año, pero no hubiera podido tomármelo con seriedad y lo último que quiero es cagar a la gente faltando tres días. Me da un poco de lástima, porque hubiera estado bueno, me hubiera venido bárbaro, pero no hubo conexión", concluyó el periodista.