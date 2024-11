Barby Franco sufrió violencia familiar y un hombre misterioso logró que su padre vaya preso

La modelo Barby Franco contó que fue victima de violencia familiar, y no recibió la ayuda de la justicia hasta que contó su caso a un amigo. Este buscó un abogado para que la ayude y este "desconocido" logró que su padre vaya preso.

"Yo nunca me comuniqué con el señor del que estamos hablando. Lo llama mi amigo y al estilo de él me mandó prefectura, mandó a la policía, lo vienen a buscar a mi viejo, me toman la denuncia, viene el fiscal”, recordó la bailarina.

Al final, reveló que descubrió la identidad de su salvador cuando tenía varios años de casada: “En una charla muy íntima… ‘una vez con mi papá, que no sé que…’. Me dice ‘¿vos eras la chica que una vez me llamó un amigo mío y mandé toda la gente esta a la 21?’… ‘Sí, era yo’”.

La pareja lleva más de 10 años de relación y tienen una hija en común, Sarah Burlando, que tiene 1 año. La mediática tiene 33 años y Burlando 58, y muestran parte de su vida personal en redes sociales. Ella es una influencer que genera contenidos para más de 2 millones de seguidores.