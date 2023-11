Fargo: La exitosa y esperada serie estrenará su quinta temporada

Fue ideada y creada por el reconocido Noah Hawley (Lucy in the Sky) quien lleva adelante el guión, la dirección y la producción ejecutiva. En esta nueva edición, su compañía productora 26 Keys estuvo a cargo del equipo creativo. Además, Warren Littlefield (The Handmaid’s Tale) junto a The Littlefield Company se desempeñan como productores ejecutivos junto con Steve Stark (Vikings), Kim Todd (Brave New World) y los hermanos Joel y Ethan Coen.

fargotemporada5.jpg DIRECTV Latin America

El elenco se ha ido renovando constantemente desde su primera presentación. Es por eso que para la nueva entrega los siguientes actores y actrices serán quienes encaran a los nuevos personajes principales: Juno Temple (Ted Lasso) y Jon Hamm (Mad Men) liderando junto con Jennifer Jason Leigh, David Rysdahl, Joe Keery, Lamorne Morris, Richa Moorjani, Sam Spruell y Dave Foley, entre otros completando el reparto.

Caracterizada por sus giros inesperados y humor negro, todas sus temporadas han sido bien recibidas por el público y los críticos. Han logrado un porcentaje promedio del 93% de aceptación en el sitio web Rotten Tomatoes, siendo su segunda entrega la de mayor alcance con un 100% de votos a favor. Su tercer volumen fue variando su eje principal y ha contado con actuaciones de gran peso como la de Ewan McGregor (El gran pez). Por otra parte, la temporada 4 comienza a darle un giro más disruptivo a la historia sin perder su poder de ambición.

fargo-temporada5-.jpg DIRECTV Latin America

En cuanto a los nuevos episodios, estará ambientada en el año 2019 y vuelve a situarse en Minnesota y Dakota del Norte. La historia seguirá los pasos de Dorothy Lyon, interpretada por Juno Temple. Ella es una ama de casa que se encuentra en problemas con las autoridades y se ve abatida por una vida que creía haber dejado atrás. Por otra parte, Roy Tillman es el sheriff de allí y lleva años persiguiendo a Dot por lo que junto a su hijo Gator intentarán cazarla enredándose entre personajes y hechos misteriosos para llevar a cabo su misión.

Paralelamente, varios secretos irán saliendo a la luz mientras Dorothy trata de proteger a su familia junto a la ayuda de su marido Wayne que intentará acudir a su madre, Lorraine Lyon para que los acompañe en dicho asunto. Sin embargo, ella es una poderosa mujer que estará en desacuerdo con la relación de su hijo y la ama de casa pero ante ver en peligro a su nuera actuará a su favor para protegerla por el bien de su familia. Pese a la serie de conflictos que envolverán a Dot y aún con mucho peso sobre su espalda, no dudará en dejar en claro quién es y porque no se debe provocar a una mujer Lyon.

FARGO_Y3_005-590x394-1 (1).jpeg DIRECTV Latin America

La quinta temporada de Fargo se podrá ver de manera exclusiva en OnDirecTV Latinoamérica en los canales 201 y 1201 HD de DirecTV. También, en streaming por DGO desde el jueves 23 de noviembre a las 21:00 hs, día en el que se publicará un episodio doble. Luego, la serie se transmitirá cada jueves y al mismo horario los capítulos siguientes.

A destacar, el sábado 11 y domingo 12 de noviembre, desde las 14:00 hs OnDirecTV dispondrá a sus usuarios las temporadas 1, 2 y el sábado 18 y domingo 19 próximos emitirán las temporadas 3 y 4 de la serie de manera exclusiva.