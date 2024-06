Falleció el actor Donald Sutherland a los 88 años: el sentido mensaje de su hijo Kiefer

Luego, adentrándose en las diferentes películas y series que le tocó protagonizar a su padre, el actor de 57 años reveló: "Personalmente me parece uno de los actores más importantes de la historia del cine. Nunca le asustó un papel, bueno, malo o feo. Amaba lo que hacía e hizo lo que amaba, y nunca se puede pedir más que eso". Con estas palabras, llenó de emoción a todos los que leyeron su conmovedora carta.

Para finalizar, Kiefer Sutherland se mostró feliz por cómo vivió su padre a lo largo de sus 88 años: "Una vida bien vivida". De esta manera, obtuvo miles de respuestas de apoyo y aún más mensajes de fans lamentándose por lo ocurrido.

Embed - Kiefer Sutherland on Instagram: "With a heavy heart, I tell you that my father, Donald Sutherland, has passed away. I personally think one of the most important actors in the history of film. Never daunted by a role, good, bad or ugly. He loved what he did and did what he loved, and one can never ask for more than that. A life well lived."