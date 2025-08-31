Marvel presentó este personaje como clave para el UCM pero tras 4 años no apareció: de quién se trata

Kumail Nanjiani pensó que estaría trabajando en el UCM durante 10 años, pero las cosas no salieron como esperaba.

El actor que trabajó en Eternals y pensó tener un trabajo asegurado por más de diez años, sin embargo no fue como lo esperado.

Firmar un contrato con Marvel Studios era, prácticamente, un seguro de vida hace años , pero tras 2020 ya no es sinónimo de éxito. Kumail Nanjiani puede dar buena cuenta de ello. El actor se unió a la franquicia para interpretar a Kingo. Debutó en Eternals (2021), pero el filme fue un fracaso de crítica y comercial y eso tuvo consecuencias en su futuro en el Universo Cinematográfico de Marvel .

Dirigida por Chloé Zhao, Eternals sigue a los Eternos, una raza de superhumanos creados por los Celestiales para proteger a la Tierra de los Desviantes. Además de Nanjiani , el filme contó en su elenco con estrellas de la talla de Angelina Jolie y Salma Hayek . Richard Madden, Gemma Chan, Barry Keoghan y Kit Harington también formaron parte del elenco. El filme costó 236.2 millones de dólares y recaudó 402 millones de dólares a nivel mundial . Tiene un suspenso en RT con un 47% de nota de la crítica.

El fracaso del filme mandó a Nanjiani a terapia. "Se estrenó, tuvo muy malas críticas y no funcionó . Me destrozó", ha contado el actor en el podcast Working It Out . "Ahí fue cuando pensé: 'Oh. Necesito ir a terapia para resolver esto".

El intérprete firmó por seis películas y pensó que estaría trabajando durante una década para el UCM , pero nada de eso ocurrió y, hasta ahora, solo ha aparecido en un filme de la franquicia.

"Pensé: 'Este va a ser mi trabajo durante los próximos diez años '. Firmé para seis películas. Firmé para un videojuego. Firmé para una atracción de un parque temático. Te obligan a firmar para todo esto. Piensas: 'Estos son los próximos diez años de mi vida. Bueno, haré películas de Marvel todos los años y, entre tanto, haré mis propias cositas. Lo que me apetezca", reconoce. "Para mí, lo que realmente me impactó fue darme cuenta de que gran parte de mi autoestima dependía de la reacción de los demás a mi trabajo".

Pese al mal resultado del filme, Nanjiani reconoce que está contento con la experiencia y el resultado. “Había demasiada gente en Eternals, según las críticas. Me encantó la película. Estoy muy orgulloso de ella", señala.

Tras el estreno de Eternals se habló de una posible secuela, pero no se ha confirmado de forma oficial. Y eso que su desenlace dejaba la puerta abierta a una continuación e introdujo a Harry Styles como Starfox. El filme también introdujo a Dane Whitman/Caballero Negro, al que interpretó Haringotn.

Una de las escenas poscréditos adelantó la transformación del personaje en el superhéroe de los cómics de Marvel. Incluso la voz que se escucha en esa escena es la de Mahershala Ali, quien se unió a la franquicia para dar vida a Eric Cross Brooks/Blade en Blade. El filme sobre el cazavampiros es uno de los más malditos del estudio. Aunque tuvo fecha de estreno y fichó a actores, actrices, directores y guionistas, ha quedado paralizado indefinidamente.

En marzo de este año, Chan, que interpretó a Sersi en Eternals, afirmó que no perdía la esperanza de volver. "Sigo manteniendo la fe. Siento que hay asuntos pendientes y más historia que contar, pero ya veremos", señaló.

De momento, Marvel Studios está centrada en su nuevo gran evento: Vengadores: Doomsday y su secuela Vengadores: Secret Wars. Dirigidas por los hermanos Joe y Anthony Russo, el primer filme, con el regreso de Robert Downey Jr. en el papel de Doctor Muerte, se estrena en 2026. Secret Wars lo hace en 2027 y el filme se encargará de reiniciar el UCM.