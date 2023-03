Estafas virtuales: famosos que cayeron en el cuento del tío

La ex esposa de Marcelo Tinelli, Soledad Aquino, fue noticia este martes por haber caído en una estafa en la que le vaciaron su cuenta bancaria. Pero no es la primera famosa víctima de esta modalidad de robo. Antes, ya la habían sufrido otros famosos como los periodistas Toti Pasman, Jorge Lanata y Evelyn Scheidl, las actrices Andrea Rincón y Mora Furtado, y el humorista Roberto Moldavsky, por citar algunos.

El panel de Duro de Domar debatió respecto de este tipo de delitos y sobre los famosos que fueron víctimas de los malhechores y cayeron en el cuento del tío.

"Estos delitos son los más comunes hoy en la República Argentina. Casi todo el mundo cae, porque se genera un vínculo de confianza. En 2021, en la provincia de Buenos Aires, hubo 28.000 causas por estafas, un 50% más que el año anterior", explicó Federico Fahsbender.

"La gente de más de 40 o 50 empezó a usar el mundo virtual a partir de la pandemia como si supieran. Los bancos no se hacen cargo de nada", aportó Carla Czudnowsky.

"Es clave la hora en que te llaman. Te agarran de madrugada, medio dormido, te dicen que tienen a tu hijo secuestrado...", señaló Cynthia García.

Por último, Carlos Maslatón contó una particular anécdota reciente. "El domingo me llamaron, yo estaba comiendo en el Faena, y me preguntaron: '¿tiene la vacuna?'. ¡Metétela en el orto la vacuna! Averigüen antes de actuar. No respondan esos llamados, no hagan nada. Son fraudes, son estafas", advirtió.

Noticia en desarrollo...