Esperando la primavera: Sol Pérez aprovechó el calor y lució una microbikini ideal para las altas temperaturas

La influencer subió a su cuenta de Instagram un video y una serie de fotos disfrutando la tarde. El conjunto contó con un corpiño diminuto en con molde triangular atado en la espalda y una bombacha cavada de tiro alto con tiras ajustables en los costados de la cadera. En algunas imágenes se la pudo ver con el pelo suelto, mientras que en otras eligió tenerlo con un rodete para que no le moleste la lectura sobre el césped.

Sol Perez microbikini verde Instagram

“Domingo”, escribió la periodista en la publicación, dando a entender que de esta manera pasó el día, disfrutando del sol y relajándose en su casa, alternando lecturas con momentos en la pileta y otros espacios que cuenta el lugar donde vive. La modelo marcó tendencia con este conjunto y sus seguidores dejaron miles de reacciones y comentarios elogiando su look y el patio en donde realizó esta producción.

376221665_3387060781605037_2891669509171794114_n.jpg

Dua Lipa deslumbró con las microbikinis que son la moda de la temporada

Mientras continúa disfrutando de su gran presente musical, Dua Lipa se encuentra de vacaciones por el Caribe luego de un agitado año que incluyó una gran cantidad de shows por todo el mundo. La cantante aprovechó los días de calor para mostrar algunos modelos de sus trajes de baño favoritos y sorprendió a sus seguidores.

La artista británica, quien alcanzó el número 1 en su país con su tema “Dance the Night”, realizó una publicación en donde se la pudo ver vistiendo varias microbikinis. En una de las fotos lució un conjunto estampado y otro en tonos rojo y marrón que marcaron tendencia. Este traje de baño vanguardista y audaz es parte de su estilo que busca imponer constantemente.

En la primera foto se la vio recostada al borde de una pileta con un traje de baño dorado. Eligió para esta ocasión un corpiño con molde triangular y una bombacha cavada con tiras ajustables en los costados de la cadera.

Dua Lipa microbikini Instagram

En la siguiente imagen se levantó el buzo para mostrar el otro modelo tejido rojo y marrón con varias tiras ajustables alrededor del cuerpo.

Dua Lipa está viviendo un 2023 lleno de éxitos. Desde los buenos posicionamientos de sus temas nuevos, hasta su participación en la película Barbie como sirena y como parte de la banda sonora, la artista se destaca sobre el resto y reafirma su influencia. Como destacó en el texto de la publicación, su tema “Dance the Night”, llegó a la cima del ranking en su país y desplazó a “What Was I Made For?”, de Billie Eilish. El posteo tiene hasta el momento miles de “me gusta” y comentarios, en donde sus fans elogiaron su look y la felicitaron por sus logros.