Escándalo en el Bailando 2023: renunció una de las participantes más importantes del programa

Fue Yanina Latorre ocupando el lugar de Ángel de Brito en la conducción de LAM quien confirmó la noticia más inesperada: "Hay una parejita que se estaría bajando del Bailando. Firmó por dos galas, les gustó y se quedaron. Ahora esta semana, no la pasó tan bien, no se la banco y se quiere ir".

"Camila Homs chicos. No se la banco porque Martu Morales le dijo 'la ex de..' Y no se siente cómoda. Pero no sé qué le molesta si todos la empezamos a conocer y seguir cuando se separó de Rodrigo De Paul y cuando él comenzó a salir con Tini, ella lo aprovechó", afirmó la conductora.

Fue Pepe Ochoa quien llevó la información y aclaró que esto está confirmado y la decisión no tendría vuelta atrás. Las angelitas opinaron en contra de Homs y ratificaron que, de no ser porque el futbolista está con la cantante argentina, sería muy difícil que el público empatice con ella.

La modelo Camila Homs fue acusada por "Martu" Morales de estar en el Bailando 2023 solo por ser la expareja de Rodrigo De Paul, lo que la hizo explotar contra ella y se generó un fuerte escándalo.

Durante la gala de sentencias, la influencer Martu Morales expresó: "Nuestro voto (junto a Yeyo de Gregorio) es claramente para Cami Homs porque la verdad que no me gusta, no me gustan las formas, no me gusta que mienta". Así, comenzó por dejar en claro su disgusto con la modelo.

Pero no solo se quedó allí, sino que fue por más: "Y tampoco me gusta que me diga 'la bailarina de...', en todo caso ella es 'la ex de...' y nadie le dice nada". De esta manera, apuntó fuertemente contra la actual pareja de José "Principito" Sosa y la reacción de los presentes evidenció que provocó incomodidad en ella.

Por eso, Cami Homs no se quiso quedar callada y le respondió: "Martu, a diferencia, yo me la banco cuando me dicen, vos me parece que no te la bancaste. En este caso, Yeyo es el protagonista". Con estas palabras, intentó justificar por qué dijo lo que dijo y volvió a despreciar de una u otra forma a la influencer.