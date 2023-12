El Indio Solari lanzará tres nuevas canciones y las redes explotaron

Carlos "El Indio" Solari hizo explotar las redes redes sociales con un simple "Atentos!" , que completó su biógrafo, el periodista y escritor Marcelo Figueras , al anunciar el estreno de tres canciones a través de AM 530 Somos Radio. En el mensaje, señalaron que los temas serán dados a conocer en el programa Big Bang, el espacio que Figueras tiene todos los viernes de 23 a 24 en esa emisora radial.

"Este no será el mejor de los fines de año, pero lo nuestro es -dentro de nuestras posibilidades- hacer feliz a la gente. Por eso, esta noche en #BigBang estrenamos no uno, sino TRES (3) canciones nuevas del @Indio_Solari_ok.", escribió Figueras en la red social X, ex Twitter, junto a una imagen de dos canguros, similares al estilo de fotos que comparte el cantante de Los Redondos.