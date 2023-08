Emotiva comedia ideal para ver en familia: la película de Netflix con Adam Sandler ya alcanzó el Top 3 semanal

La cinta dirigida porla cineasta Sammi Cohen es una adaptación de la novela publicada por Fiona Rosenbloom en el 2005. En ¡No estás invitada a mi bat mitzvá! (You Are So Not Invited To My Bat Mitzvah) además del popular actor, también trabajan sus hijas, Sunny y Sadie Sandler, y su esposa, Jackie Sandler.