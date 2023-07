Emmy 2023: los grandes olvidados de las nominaciones

Dentro de la lista, los candidatos más relevantes de este año son Succession, encabezando la lista con 27 nominaciones, y le siguen proyectos como The Last of Us , The White Lotus , Ted Lasso , Better Call Sau l, The Bear y Dahmer, entre otros. Si bien la selección que contempla lo mejor de la televisión mundial es amplia, parte de la audiencia reclama la ausencia de algunos que quedaron afuera en esta oportunidad.

Kendall - Con los ojos abiertos - Succession Imágenes oficiales del último capítulo de Succession HBO

Entre los actores y actrices que aparecen en esta lista, quizá el nombre que más se repite en los reclamos es Elizabeth Olsen con su destacada actuación en Love and Death. Una serie norteamericana de drama y crimen, de siete capítulos dirigida por Lesli Linka y distribuida por HBO MAX. Consecuente a ella, le sigue la estrella de Hollywood, Harrison Ford que no logró ingresar en ninguna categoría, tras su participación en 1923 la precuela western de Yellowstone reproducida por Paramount + y la exitosa comedia Shrinking de Apple TV+.

Sumados a los desterrados estuvieron Emma D’Arcy, Matt Smith y Paddy Considine, protagonistas de la famosa precuela de (Game of Thrones), House of the Dragon del creador George R.R. Martin, que se encuentra en streaming por HBO MAX. Selena Gomez y Steve Martin, los protagonistas de la comedia de Hulu, Only Murders in the Building, transmitida por Star +, tampoco estarán en la competición.

Only murders in the building Steve Martin, Martin Short y Selena Gómez en Only Murders in the Building (2021). Télam

En cuanto a los títulos televisivos, Atlanta, la serie de FX que en Argentina se puede ver por Netflix y además es ganadora de un EMMY, pese a sus actuaciones y gran producción por final de la serie no logró estar entre la lista, algo que logró la decepción de los fanáticos del productor y protagonista Donald Glover. Otra sorpresa para los fanáticos fue la tercera temporada de la comedia The Other Two, creada por Chris Kelly y Sarah Schneider y distribuida por HBO MAX.

También, quedó fuera el trascendental show, que contiene 10 temporadas, The Goldbergs producida por Adam F. Goldberg y ABC y transmitida por Prime Video. Junto con Call Me Kat, una producción de FOX que contiene 3 temporadas y es transmitida por HBO MAX.

House of the Dragon.jpg

Entre la extensa lista, estos son otros de los proyectos que quedaron fuera de la 75a edición: Willow, la serie de aventura y fantasía de Disney +, Perry Manson el policial de HBO MAX, Black Bird la miniserie de drama y crimen de Apple TV+, Dave la comedia de FX, entre otros. Para el lamento de sus fanáticos, Rachel Weisz, Emily Blunt, Helen Mirren, Sarah Goldberg, Jonathan Banks, Michael Mando, y muchos más no estarán en la premiación.

Hasta el momento, los Emmy tienen fecha de entrega para el 18 de septiembre de este año, a menos que la huelga del sindicato de actores retrase la ceremonia.