Emilia Mernes combinó las dos modas que son furor de verano: microbikini animal print y underboob

Emilia Mernes eligió las paradisíacas islas de Ibiza antes de iniciar su gira por España . En ese viaje, la cantante se mostró vistiendo una microbikini que llamó la atención por su diseño. La artista publicó una serie de fotos de su descanso en el que se la pudo ver acompañada por su pareja, Duki, y un grupo de amigos. Como es habitual en ella, optó por un look que está a la vanguardia.

Emilia Mernes se mostró relajada y al natural, sin maquillaje y con el pelo recogido. En algunas fotos, cambió el sombrero por unos lentes de sol envolventes y agregó un minivestido estilo túnica con estampado floral y de leopardo, adornado con una arandela en el frente.

La publicación de la artista no pasó desapercibida y rápidamente acumuló más de un millón de "me gusta" y miles de comentarios, en donde sus fans elogiaron tanto su look como su estilo.

De vacaciones, Agustina Cherri mostró la nueva microbikini de una tela particular ideal para la playa

Agustina Cherri continúa aprovechando sus vacaciones en la Riviera Maya junto a su familia y desde este lugar paradisíaco compartió algunas imágenes vistiendo una microbikini. La actriz dio a conocer parte de su día por medio de algunas historias y posteos, en el que sorprendió a sus seguidores con sus outfits.

Recientemente, la actriz publicó una serie de fotos en la orilla del mar luciendo una microbikini de toalla en un tono verde musgo, causando sensación en la red social. El conjunto de dos piezas incluyó un corpiño de molde triangular sencillo y una bombacha colaless cavada. Este traje de baño contó con un diseño clásico con tela de toalla que le dio un toque moderno.

Para completar su look playero, Agustina Cherri optó por unos lentes de sol marrones y un peinado casual en forma de rodete descontracturado. En el pie de foto de la publicación, la actriz e influencer escribió: “Secuencia de mar”. La publicación rápidamente acumuló miles de “Me gusta” y cientos de comentarios de sus seguidores elogiando su estilo.

