Eliana Guercio reveló los celos que le genera Sergio Romero: "A los gritos..."

En el programa radial El Club del Moro, Eliana Guercio comenzó por relatar: "Fuimos a una oficina de celulares en Holanda para dar de baja unos números telefónicos y había una chica que no paraba de mirarlo mientras se tocaba el pelo ". Con estas palabras, la modelo dejó en claro que está en todos los detalles alrededor de su marido.

Por eso, rápidamente señaló: "Yo estaba embarazada y me puse intensa. Entonces, él se dio cuenta y me abrazó, como diciendo 'Yo estoy con ella'. A ella no le importó nada y seguía". Así, expresó toda su furia con lo sucedido, sorprendiendo con sus celos con el actual arquero de Boca Juniors.

Sergio Romero y Eliana Guercio Chiquito Romero y Eliana Guercio llevan más de 15 años casados. Redes sociales

Para finalizar, recordó: "En un momento, le dijo 'Romero, te extrañamos mucho en el AZ Alkmaar'. ¿Vos los dientes los querés adentro o afuera de la boca? Todo el local miraba y yo estaba a los gritos". De esta manera, confirmó que está dispuesta a todo por su esposo, con quien se casó el 16 de octubre de 2008, cuando él ya estaba jugando en los Países Bajos para el mencionado equipo, donde fue campeón de dos títulos nacionales.