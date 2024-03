El tío de María Becerra reveló que no irá a su recital en River por una insólita razón y fue viral

La cantante sorprendió al confirmar la noticia en sus redes sociales y se lamentó: "Dios le da pan al que no tiene dientes".

La cantante María Becerra fue tendencia por una insólita razón, ya que su tío confirmó que no irá a verla para no hacer una extensa fila , lo cual fue confirmado por la propia artista.

En diálogo con el programa Telenoche, el tío de María Becerra sorprendió al revelar: "No voy a hacer la fila, hay un montón. Me invitaron al recital de mi sobrina y no quiero ir, va a cantar en River ahora. Hija de mi hermano, vive en Quilmes". Con esta descripción, eltrece consiguió un impensado testimonio que fue viral.