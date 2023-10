El tenso momento entre L-Gante y Andy Kusnetzoff en "PH, Podemos Hablar": "No están hablando con un boludo"

Sin embargo, el conductor notó cierto malestar en el referente de la cumbia 420 y le preguntó si estaba bien. "No, quedé enojado un poco", respondió Elián Valenzuela.

"Vos me invitás a tu programa, Podemos Hablar. Puede explotar, pero también puede no explotar. Si fuera un chico de mentalidad débil, hubiera caído en cada una de las trampitas para pisar el palito que me han dicho, que ustedes no saben que pueden generar problemas personales. Lo tendrían que saber porque son profesionales", empezó L-Gante, molesto con las preguntas de Shaw sobre su vínculo con Wanda Nara.

"Me pone de mal gusto porque si viene un pibito de mi edad que no está tan pillo, por la forma de hablar de ustedes frente a una cámara, que queda expuesto por todos lados, le iría mal. Yo represento a los pibitos de mi edad que se tienen que enfrentar al mundo, que cosas así le pueden pasar en cualquier lado y hay que estar preparado para todo", continuó.

L-Gante PH Podemos Hablar Captura Telefé

La tensión en el estudio era evidente. El cantante continuó: "Lo quería largar y lo quería decir. Ustedes saben lo que es que te quieran hacer pisar el palito, y yo más que nadie. Entonces sepan que no están hablando con un boludo. Represento a los pibes del barrio, de mi edad sobre todo".

Cuando la periodista intentó esbozar una respuesta, L-Gante la interrumpió. "Prejuicios, prejuicios. Estás ante alguien inteligente que te va a responder la respuesta justa, no la que vos querés escuchar", planteó.

"Puede ser que alguno, yo o cualquiera de los que esté acá, hablando o preguntando uno se deja llevar, somos todos periodistas", buscó justificarse el conductor. El cantante respondió: "No lo veo como que me trataron mal, lo veo como 'bancate mi respuesta'. Que siga el programa, está saliendo buenísimo, me encanta expresarme".

"Para mi sos un groso y sos más groso si bancás mi respuesta. Con escucharla, aceptarla y que siga todo...", insistió el cantante, para luego pedir que ese fragmento saliera "completo" en la transmisión en Telefé.

Su última intervención respecto al tema fue remarcar que "ella es muy profesional en sacarte bocado", refiriéndose a Shaw. Luego, tras el difícil momento, el programa continuó