El sorpresivo ida y vuelta de Emilia Mernes con una ex Gran Hermano 2022

La cantante Emilia Mernes compartió una imagen sobre una nueva tendencia para las fiestas nocturnas y Lucila "la Tora" Villar le respondió con una particular pregunta . Pero esto no fue lo único, sino que la pareja de Duki le contestó y tuvieron un inesperado ida y vuelta con la ex Gran Hermano 2022 .

Todo comenzó por una fotografía que publicó Emilia Mernes en Twitter, donde agregó la pregunta: " ¿Los brillos en los labios ahora son la tendencia? ". Ante esto, la ex Gran Hermano 2022 la citó con una particular consulta y así sucedió la interacción con la Tora .

Emilia Mernes tweet Twitter

La pregunta de Lucila Villar fue: "¿Si chapo no se salen?". Ante esto, la cantante casi que no se demoró nada en contestarle y fue muy clara al respecto. "Lo voy a probar y te cuento", expresó, obteniendo muchos me gustas en Twitter por la inesperada interacción.

Para finalizar, la Tora tuvo la última palabra: "¡Excelente! Finde que viene me ves con los brillos en la boca si funciona y sino también". De esta manera, la ex Gran Hermano 2022 realizó una particular promesa vinculada a su próxima salida en la noche porteña.