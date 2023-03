El singular paseo de Barby Franco con su beba en Punta del Este

Gran Hermano 2022: la repudiable agresión dentro de la casa que Telefé decidió no mostrar

El descargo de Barby Franco en sus redes sociales Redes Sociales

Fue la propia Barby quien argumentó sobre el insólito vehículo que uso en la ciudad esteña para la menor: “Todo empezó con Lucía Martínez. Fer ya se había ido a Buenos Aires con los cochecitos y se nos ocurrió esta brillante idea”.

El improvisado paseo con el "cochecito" de emergencia tuvo más descargos de la mediática que remarcó: "Antes de que hablen boludeces, les quiero contar que llamamos al supermercado, uno de acá, de Uruguay, y nos prestaron el changuito, no es que lo robamos”, relató en Instagram.

El posteo de Barby sobre el cochecito improvisado en Punta del Este. Redes Sociales

Sin llegar a entender sus explicaciones, muchos seguidores la cuestionaron con frases como: “¡Qué estupidez! Ya no sos pobre, vivís en un caseron. Todo para figurar en redes”, “¿En serio quiere sentirse ‘humilde’ por poner a una criatura en un changuito? Dios, qué mal concepto de humildad…”, “En esta no te banco, Barbarita. La nena nació con otra realidad. Vos podes contarle tus orígenes, y que siempre sepa que su mami luchó para superarse, pero de ahí a hacer un show con el techo y el carrito de supermercado, me parece que ya es un montón”, la denostaron.