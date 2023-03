El regalo de $7 millones de Rusherking a la China Suárez por su cumpleaños

El video muestra cómo Rusherking está sentado en el asiento del acompañante y la ex-Casi Ángeles, por su parte, extasiada de felicidad tras haber recibido un Volkswagen New Beetle, modelo 2006 de color negro.

“¡Feliz cumple Chinita, te amamos!”, fue el mensaje que acompañaba la historia y que refleja un vínculo muy cercano entre la actriz y la representante del intérprete de "Perfecta".

El auto, según sitios de compraventa online, estaría valuado en u$s20 mil. En pesos, en tanto, equivaldría a un importe de $7.500 millones.

El dulce mensaje de La China para Rusherking: "Sos puro amor"

La modelo Eugenia "La China" Suárez celebró el Día de los Enamorados con su novio Rusherking y le dedicó un romántico mensaje en sus redes socielas. "Sos puro amor".

La actriz publicó un posteo en su cuenta de Instagram donde detalló el sentimiento que la une a su pareja: "No iba a hacer ningún posteo por el día de los enamorados, pero, te busque tanto que no pienso desaprovechar ninguna oportunidad para recordarte lo que significas para mi", expresó.

La cantante fue más allá y se explayó: "Hoy una vez más me demostraste de qué estás hecho, tus valores, sos puro amor.Te amo Thomás. @rusherking".

Acto seguido, el músico respondió: "Te amo muchísimo mi amor gracias por hacerme tan feliz sos lo mas lindo que existe y estoy feliz de tenerte al lado mío".

La artista conoció al rapero en una Fiesta Bresh, en 2022, pero ese día no pasó nada entre ambos: “Yo no hablé nada. No me dio bola, te juro”, reveló. Tras los rumores La China publicó una foto brazada a Rusherking que por ese entonces sirvió como confirmación oficial de los famosos.

La China Suárez lució una microbikini azul que es furor en el verano

La China Suárez se encuentra de vacaciones en Pinamar junto a sus hijos y compartió una serie de imágenes en la que luce una microbikini azul que es furor en plena temporada de verano. La actriz marca tendencia con cada uno de sus looks en sus redes sociales.

La parte de abajo es clásica, con tiras regulables en los costados, el modelo es tirobajo y lo combina con su corpiño en forma triangular tradicional. Lo completó con un collar con un dije del mismo color que su traje de baño.

En medio de sus vacaciones se la puede ver en una playa aislada del resto de la gente y disfrutando de un choclo playero. Además, para cuidarse del sol utilizó gorra visera y unos anteojos de sol que coordina con su pulsera negra.