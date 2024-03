El recuerdo de las mejores microbikinis que tiene Sabrina Cortez, de gran Hermano, para lucirse con el calor

La ex participante del famoso reality vistió una gran cantidad de conjuntos en la última temporada y los mostró en sus redes sociales.

Sabrina Cortez, quien fue parte de Gran Hermano, se convirtió luego de su paso por el reality en un ícono de estilo en Instagram, especialmente por su gusto por las microbikinis . Con una base de seguidores de más de 803 mil, la mendocina no solo impresionó con su carisma, sino también con su selección de trajes de baño que demuestran su fanatismo por estas piezas.

Otro look destacado fue su elección de un traje de baño con un vibrante estampado de cebra en tonos de verde oscuro y claro. La parte superior, con una moldería de top cut out y breteles finos, se unía a una bombacha minimalista y colaless, con tiras finas que se atan delicadamente a los costados, marcando tendencia.

En una foto tomada desde la pileta, eligió el blanco para una microbikini que destacaba su silueta. El corpiño de estilo triangular y la bombacha colaless, atada a los costados, reflejaron un look fresco y veraniego, perfecto para los días soleados.

Su predilección por los tonos suaves se evidenció una vez más en un conjunto lila, que mezclaba lo deportivo y lo chic. La parte de arriba, un top estilo deportivo, se acompañaba de una bombacha colaless con breteles ajustables, mostrando un equilibrio perfecto entre comodidad y estilo, mientras que una pequeña flor agregaba un toque romántico al conjunto.

En una de sus apariciones más audaces, Sabrina Cortez se sumergió en una pileta vistiendo una microbikini con estampado de reptil en tonos de marrón, negro y gris. El diseño cerrado del top y la bombacha de tiro alto con moldería en V resaltaban la elección de estampados.

La repercusión en redes sociales fue inmediata, con miles de "me gusta" y una avalancha de comentarios elogiando su estilo y audacia. Sabrina Cortez no solo demostró su fanatismo por los conjuntos para la playa, sino que también se estableció como una influencer capaz de inspirar a sus seguidores. .

Camila Cabello disfrutó de su cumpleaños luciendo una microbikini de un color que no pasó desapercibido

Camila Cabello cumplió años y marcó tendencia con la microbikini que usó en su posteo de Instagram. La cantante cumplió 27 años y subió a sus redes sociales algunas fotos en donde se mostró con un traje de baño azul muy diminuto. Además, es una de sus primeras apariciones luego de un cambio de look que se realizó en el pelo, tiñéndolo de rubio, algo que sorprendió a sus seguidores.

La cantante eligió para mostrar su día de cumpleaños, 3 fotos en donde lució un traje de baño azul. En algunas imágenes se la puede ver con una torta y una corona en la cabeza y en otra con el mismo conjunto y con dos trenzas y un sombrero de vaquero. La microbikini elegida contó con un diseño que incluyó un corpiño triangular y una bombacha de tiro alto colaless.

"Gracias por la dulzura de cumpleaños, te amo de nuevo" escribió en el texto de la publicación que subió a Instagram. Sus seguidores dejaron miles de "me gusta" y comentarios elogiando su look y mandándole saludos por su día especial. Con un nuevo look, sintiendo la necesidad de expresar un cambio en su vida, marcó tendencia y reafirmó su rol como referencia en las redes sociales y en la moda.

