El recuerdo de la foto de Susana Giménez y Moria Casan en microbikini que es furor en redes

Moria y Susana son dos de las personalidades más importantes de nuestro país y sus looks siempre marcaron tendencia.

Moria Casán y Susana Giménez, si bien no mantienen actualmente una fuerte amistad, alguna vez fueron grandes compañeras . Ambas son dos de las figuras más relevantes del mundo del espectáculo en nuestro país y alguna vez impusieron juntas el estilo de la temporada con sus trajes de baño.

moria casan y susana gimenez redes sociales

Con el agua de fondo, las dos parecen estar disfrutando un día de playa, con un look que aún hoy sigue siendo muy utilizado. Tanto las mallas de dos piezas como los trajes de baño enterizos forman parte de los outfits de numerosas famosas en todo el mundo. Pese a que fue hace varios años el momento en el que se sacaron la foto, este tipo de diseños siguen impactando en el estilo del presente.

Agustina Cherri se sumó a la moda del momento y lució una microbikini estampada ideal para el verano

Agustina Cherri se sumó a la moda de la microbikini estampada y se mostró desde Playa del Carmen con un traje de baño con flores. La actriz lució esta prenda de dos piezas con corpiño estampado, bombacha negra y sombrero de mimbre. A orillas del mar, se la vio disfrutando de este destino paradisíaco al que viajó como parte de sus vacaciones luego de un agitado comienzo de año.

Como muchas famosas, la influencer visitó México para tomarse un descanso laboral y optó por el Caribe para aprovechar sus playas y el calor, lo que le permite además usar una de sus prendas favoritas: Las microbikinis. Así fue que se mostró sobre la arena blanca con un traje de baño estampado que marca tendencia en la temporada. Optó para sus fotos un modelo de dos piezas con corpiño estampado de base rosa con dibujos de palmeras y flores y, para la parte inferior, una bombacha total black lisa con moldería de colaless XXS. A su look le sumó un sombrero de mimbre en color natural con detalles en negro y un par de lentes de sol total black con vidrio superopaco.

Agustina Cherri microbikini Instagram

En poco tiempo, el posteo de la actriz acumuló más de 20 mil "me gusta" y reunió cientos de comentarios por parte de sus fans, quienes elogiaron su look y el destino que visitó para descansar. Agustina Cherri es una de las famosas con mayor cantidad de seguidores en Instagram, con más de 2 millones y medio, por lo que cada look marca tendencia inmediatamente y genera impacto en el mundo de la moda.