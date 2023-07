El recuerdo de Jésica Cirio en microbikini pidiendo por el calor: "Necesitando otro verano así"

Se la vio con un traje de baño estampado multicolor, con un corpiño ajustado por la espalda con tiras y una microbikini colaless . Además le sumó a su look unos lentes de sol y el pelo mojado.

En la discusión de preferencia sobre el verano o el invierno, Jésica Cirio dejó en claro su gusto por el calor y expresó cuánto lo extraña. A través de una publicación en su cuenta de Instagram, la influencer subió un álbum de fotos en donde se la ve en la playa que visitó en el último verano. En la imagen se la notó disfrutando del sol y el mar, mientras que en el texto expresó sus ganas de revivir esos momentos de relax y diversión.

"Necesitando otro verano así", expresó en la descripción de su reciente publicación. En poco tiempo, su publicación acumuló miles de "me gusta" y cientos de comentarios de sus seguidores que compartieron su entusiasmo y nostalgia por las vacaciones.

Sofía Jujuy demostró que marca tendencia en la moda con una microbikini multicolor ideal para el verano

Recién llegada a Portugal, Sofía Jujuy Jiménez marcó tendencia vistiendo una microbikini muy colorida para disfrutar un día de playa. La influencer optó por un conjunto que incluyó un diseño estampado de dos piezas con tiras ajustables en el cuello y a los costados de la cadera. El traje de baño con fondo blanco que eligió es uno de los más usados por las famosas en esta última temporada por su facilidad para combinar con distintos accesorios.

Desde hace algunos días, la modelo se encuentra viajando por Europa como parte de su agenda laboral, pero también se hace tiempo para recorrer las playas de distintos países. Luego de su paso por España, ahora llegó a Portugal, en donde marcó tendencia con su microbikini con el que disfruta del clima del verano europeo

La presentadora le sumó a su look un sombrero color tierra, mientras que en cuanto al maquillaje prefirió mostrarse al natural. En esta publicación que reunió una gran cantidad de "me gusta" y comentarios sobre su look y el destino que eligió visitar, se la vio relajada y disfrutando este viaje que incluyó otros países de Europa.