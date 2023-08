El picante cruce entre Ángel de Brito y Laura Ubfal por una primicia: "No me cartonees..."

Ángel de Brito no le dejó pasar el reproche a Laura Ubfal

Es que la periodista le reprochó en Twitter que el conductor de LAM no le haya adjudicado una primicia sobre la incorporación de la actriz y exvedette Graciela Alfano al programa Nosotros a la mañana.

"Qué le pasa a Ángel de Brito que no quiere nombrar la primicia de Laura Ubfal sobre el tema Graciela Alfano?", lanzó la panelista de Intrusos.

Twitt Ubfal

Fiel a su estilo, De Brito se hizo cargo de la mención y salió al cruce. "No me cartonees Laurita. #LAM VOS NO!!!!!!!!!", le contestó el periodista, usando el recurrente hashtag que hace referencia al ciclo de América.

Twitt De Brito

El cierre del intercambio lo hizo la expanelista de Gran Hermano, dejando entrever que, pese a que le molestó no haber recibido el reconocimiento por la noticia, el cariño que se tienen prevalece. "Jajajaja te conozco demasiado, beso", concluyó Ubfal.