El momento hot de Carmen Barbieri en vivo con Ricardo Canaletti: "Qué lindo sos..."

Al acercarse a la mesa de sus panelistas, la conductora fue recibida por el periodista, quien se levantó, se quitó los lentes y expresó: "Si la vamos a hacer, la hacemos bien". Tras estas palabras, la presentadora de Mañanísima no pudo ocultar sus sentimientos y sorprendió a todos.

"Ay, me puse nerviosa, se me transpiró la nuca. Te quiero Ricardo, qué lindo sos", aseguró Barbieri. Así, dejó en claro lo que le genera Canaletti e incluso desde eltrece titularon esta situación como "el momento cachondo", lo que no dejó de llamar la atención de los televidentes.