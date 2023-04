El inesperado elogio de Romina de Gran Hermano a Alfa

Durante el programa A la Barbarossa, Romina fue invitada junto a Alfa y, mientras cocinaba, reveló: "Siempre me cargan con el tema del vino. Voy a decir la verdad, en la casa no nos daban, así que no estaba acostumbrada. Una vez tomé un poquito y me mareé un montón, pero me divertí . Me parecía lindo Alfa, todos me parecían lindos ".

Ante estas palabras de la exdiputada, la conductora Georgina Barbarossa aseguró: "Acá hubo algo. Yo tenía la sensación de que iba a pasar algo". Por eso, luego de quedar asombrado, Alfa relató una situación ficticia. "Hubo una noche que hubo un corte de luz y no andaban las cámaras. Ella vino y me dijo 'aprovechemos Alfa que no hay cámaras', esa noche fue. No hay registro, si no hay video, no hay registro", afirmó entre risas.

Para finalizar, Romina Uhrig se encargó de dejar todo aclarado: "¿Escucharon la segunda vez que entró Alfa y me pidió matrimonio de nuevo? Lo quiero mucho como un amigo, a pesar que me hizo renegar mucho". A pesar de todos los rumores y esta revelación, la exdiputada explicó que no se siente atraída hacia él.