El Indio Solari defendió a Cristina Kirchner: "La gente vivía mejor, rescató a la clase media de la zanja"

"El artista se tiene que manifestar a través de su obra, y en el estilo está su exposición artística a la sociedad. Cuando el artista milita transforma su obra en panfleto, y eso no es rico para nadie. No debe militar, porque inmediatamente tiñe su obra de algo. Pero como del otro lado veo un peligro muy grande; sigo apoyando al kirchnerismo y al peronismo ", advirtió el ex cantante de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, en una entrevista con el programa de La Garganta Poderosa en Radio Nacional.

"La culpa no la tiene el chancho sino el que le da de comer. La izquierda está sonámbula, no reacciona. La centroizquierda tampoco, el socialismo... El contrincante es una locura, un disparate fascista para esta época, y hay gente que se deja llevar por esas ideas, por ese estilo de vida, de robar y negarlo, y trasladarle los problemas al que está en la opinión opuesta. Hacen las macanas, aparecen los Panamá Papers, pero del otro lado no, la chorra es la señora. Estamos todos locos", se quejó Solari.

EN VIVO: Entrevista al INDIO SOLARI La Garganta Radio

El líder de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado dedicó también unas palabras a la amenaza que implica el avance de las ideas de derecha en todo el mundo y el trabajo que realizan algunos comunicadores desde algunos medios masivos.

"La gente es ingenua de creerle a (Luis) Majul y todo eso. Son muy dañinos. La derecha está en todo el mundo avanzando. No tienen doctrina. Son bucaneros. Están pendientes de qué es lo que pueden hacer para llevarse miles de millones de dólares, que más de una vez han desaparecido y no se sabe dónde están. A la señora le agujerearon las paredes de la casa, fueron al sur, le cavaron todos los jardines buscando algo que por ahí no hay", insistió Solari, refiriéndose a Cristina Kirchner, siempre sin nombrarla.

"Yo confío en esta gente que ha tenido para mí los últimos dos gobiernos en los que más o menos uno le vio el oro a la sota. La gente vivía mejor, rescató a la clase media de la zanja y aún así le pagan de esta forma", concluyó el Indio.