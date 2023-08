El impresionante recibimiento de las fans de Luis Miguel tras su llegada a la Argentina: las fotos

El artista bajó por las escalinatas de su aeronave captado por los medios. Allí se lo vio vestido con un look total black, anteojos oscuros y una sonrisa. Del predio salió custodiado hacia el hotel Faena donde se alojará mientras desarrolla las fechas en el estadio de Villa Crespo.

luis miguel 2.jpg

luis miguel 3.jpg

luis miguel 4.jpg

luis miguel.jpg

El Rey Sol fue esperado por el club de fans "Tengo todo excepto a ti" que lo acompaña hace 30 años a todos lados y es el único del país autorizado por el astro mexicano. El grupo lanzó una consigna para recibir al cantante mexicano, y es que todas deberán ir de celeste al Movistar Arena con el objetivo de “darle la bienvenida y homenajearlo con los colores de nuestra bandera”, según detallaron en el comunicado.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por TENGO TODO EXCEPTO A TI (@tengotodocluboficial)

Luis Miguel agotó todas las entradas y anunció una nueva fecha para el Movistar Arena

El cantante mexicano Luis Miguel arrasó con sus primeras nueve fechas para el Movistar Arena, por lo que anunció una nueva función y será su décimo show durante esta visita y será el miércoles 16 de agosto.

En resumen, Luis Miguel ya realizó un sold out de las fechas 3, 4, 6, 8, 9, 12, 15, 17 y 18 de agosto. Además, será el primer artista en tener diez funciones para una sola gira en el Movistar Arena, un miniestadio que se inauguró el 1 de noviembre de 2019.

Luis Miguel Tour 2023 Redes sociales

Al ser tantas las fechas en las que se presentará el cantante mexicano, será interrumpido por Los Auténticos Decadentes el 5 de agosto y Natalia Lafourcade el 10 del mismo mes. Además, esto significa que permanecerá en el país por al menos tres semanas, ya que deberá arribar antes para preparar todo y esto le permitirá conectarse con sus fanáticos.

La extrema transformación física de Luis Miguel que sorprendió a todos

En su última aparición pública, Luis Miguel se había visto igual que en otras ocasiones en respecto a lo físico, pero luego desapareció por unas semanas y, en su retorno, se puede ver un drástico cambio en su aspecto. Lo vinculan a una dieta estricta que habría seguido.

Una de las novedades en la vida personal del artista es que tiene nueva pareja y se llama Paloma Cuevas y, durante el último tiempo estuvo aislado a las cámaras, por eso se puede notar el cambio brusco que mostró.

Luis Miguel Redes sociales

Según indican los medios mexicanos, alguien del círculo íntimo del cantante reveló que en los últimos meses habría bajado más de 20 kilos. La técnica sería el ayuno intermitente, como en Argentina lo hace Paula Chaves.

“La gente no sabe hasta qué punto la obesidad es una enfermedad. Es inquietante dar esa información y la gente no lo sabe. Hice ayunos intermitentes de 36 horas; esto me funcionó a mí, pero no es recomendable para todo el mundo”, expresó el artista en El Hormiguero.

Los médicos especialistas aseguran que no es un tratamiento para realizar sin acompañamiento médico y que no es del todo recomendable.