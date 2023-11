El hermano de Garnacho explotó contra la prensa: "No intenten crear una rivalidad"

En las últimas horas, el exfutbolista Rio Ferdinand comentó en el programa de YouTube FIVE: "Mi hijo me dijo que Messi lo dejó de seguir (a Garnacho) porque salió del clóset, 'no me importa, soy un fan de (Cristiano) Ronaldo. ¿Quién es el mejor? Ronaldo', cuando está en la selección de Argentina". Esta fue la gota que rebalsó el vaso, ya que es un ídolo de Manchester United, donde juega actualmente el argentino.