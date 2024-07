Virginia humilló a Furia de Gran Hermano: "No suelta, tiene una realidad paralela"

IMG_5372.JPG Gran Hermano Chile y su primera prueba de líder Captura de pantalla CHV

Una casa que, además de lo mencionado anteriormente, solo tuvo una mano de pintura y una muy baja inversión en decoración y remodelación, recordando que el año pasado fue furor en las redes las significativas manchas de humedad en las paredes de las habitaciones.

Este año, al parecer, las manchas de precariedad parece que marcaran nuevamente la misma tendencia ya que en la primera prueba del líder se dejó ver una gran mancha de óxido en una de las paredes, donde se colocó el logotipo del programa sin antes darle una mano de pintura.

Un verdadero papelón por la altísima facturación que marco el GH Argentina y siendo la misma empresa la encargada de hacer este reality chileno.

IMG_5371.JPG Machas de oxido en las paredes como eje central de la primera prueba de líder Captura de pantalla CHV

Ya están adentro, desde el domingo los 20 participantes, de los cuales se desprenden los 10 famosos con los 10 no famosos, con un par de datos curiosos como por ejemplo: madre e hija compitiendo por el premio y las hermanas gemelas que seguramente darán que hablar en esta segunda temporada.

Hemos comentado que para Paramount era una gran incógnita que pasara con la aceptación del publico chileno en cuanto a las modificaciones del formato y los niveles de audiencia por que la primera temporada no resulto como lo esperaban y la facturación si bien fue buena, tampoco fue descomunal, porque fue idéntica a cualquier programa de la señal.

Como en 2023, muchos proyectos de este canal fueron cancelados por la inversión económica y técnica que requiere el reality. Por lo general en Chilevision están llevando formatos extranjeros para ser destruidos, en todo sentido, algo que ya pasó con el bajo numero deThe Voice Chile, Quien es la mascara? yGot Talent Chile, entre otros, que no cumplieron ningún tipo de expectativa numérica en audiencia y solo cumplieron en lo económico.

el-sotano-de-gran-hermano-chile-4VM74QQ5KNASLGIYWUD6GRCIOY.png.avif El sótano que te anticipo C5N.COM, al aire en GH Chile Captura de pantalla CHV

En cuanto al rating, en este país, un punto representan a 22.000 personas algo que ya difiere a los 100.000 que tiene un punto en Argentina. Con este dato en la mano, el debut de Gran Hermano Chile marco una muy baja audiencia, quedando por debajo de Televisión Nacional de Chile que emitió un programa especial de Ahora Caigo y lo desplazo al tercer puesto.

El piso fue de solo 4,8 puntos mientras que el pico de 9,8 no superando los 10 puntos, promediando solo 7,6 y sin entrar en el top ten que publica Kantar, además fue destrozado por su competencia directa que es Canal 13 de Chile, con su reality Ganar o servir que como lo hace cada noche lideró en audiencia de manera cómoda.

Estos datos de rating, confirman la preocupación de Paramount en cuanto al rendimiento del reality más famoso del mundo. El día de su segunda emisión, promedió mucho menos, solo 6,8 dejándole la final de la copa América con Argentina campeón 22 puntos, cosa que cuando arranco Gran Hermano Chile bajó en 3 minutos a 7,9 mostrando el desinterés significativo de la gente.

La estocada final: marcó un piso de solo 3,4 puntos y un promedio muy bajo de 5,1 quedando en el cuarto puesto y nuevamente superado por Televisión Nacional, un verdadero papelón que quizás haga que se comiencen dentro de la casa los conflictos, para ver si se levanta un poco mas el número.

Siempre se dice que los debuts de los programas son clave para saber como seguirán midiendo por que por lo general ese numero baja y acá quedo mas que demostrado, por que aun no consigue su piso. Quizás con el final que aun no esta anunciado de su competidor Ganar o Servir, pueda ganar algunas décimas pero esto esta difícil si es que no seguís un formato tan roto y tan cambiante en las reglas como son los Gran Hermano que realiza Paramount.

gran-hermano-chile-filtran-a-los-participantes-1024x576.webp Chilevision

Desde Argentina que es donde se emite, miran de cerca esta performance, bancándose durante estos pocos días de emisión las quejas de uno de sus directores chilenos Carlos Valencia quien comanda la casa y echándole la culpa al personal de Kuarzo Argentina por diferentes motivos.

Desde adentro cuentan que “quieren hacer lo que quieren con el programa con tal de subir unas décimas mas y ya el año pasado tuvimos que padecer a los chilenos, por eso algunos compañeros se bajaron de esta edición 2024, sacrificando su bolsillo pero priorizando el stress mental de cada día” (sic).

Un momento difícil que seguiremos de cerca, ya que esto determinara si estas modificaciones llegaran al Gran Hermano 2025 de nuestro país y que hay rumores de algunos cambios, algo que te estaremos anticipando en los próximos días de manera exclusiva.