El eufórico festejo de Diego Maradona y Rocío Oliva en el partido de Los Pumas

El astro del fútbol se mostró con una remera azul de su marca identificadora y una gorra del mismo color, acompañado de Rocío Oliva, y fue recibido por Agustín Pichot, ex capitán de Los Pumas, que forma parte en la actualidad de la directiva de la Unión Argentina de Rugby (UAR).

"Me trajo mi amigo Agustín. Siempre quiero apoyar a los muchachos", afirmó Diego a la entrada del estadio y detalló: "Vamos a pasarle por arriba a Tonga. Me agarré el primer avión que tenía en Dubai y me vine para acá. El amor por la camiseta siempre es más fuerte que cualquier cosa".

Mirá las fotos: