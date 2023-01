El enojo de Érica Rivas ante una pregunta sobre Casados con Hijos: "Ya dije todo"

Además, mientras transcurría la nota se produjo un supuesto toque de un allegado de Rivas hacia Vázquez: "¿Por qué me tocas?" Con esa pregunta, la tensión fue escalando cada vez más, aunque quien se encontraba al lado de la actriz no respondió a aquella pregunta al periodista. "Decile a tu amigo que no me toque. Gracias, chau", cerró el comunicador enojado mientras Rivas seguía entrando al teatro.

Rivas no forma parte de la obra de Casados con Hijos por supuestamente haber sido echada de la ficción, según sus expresiones en distintas entrevistas. Sus dichos generaron sorpresa entre los aficionados de la obra, quienes esperaban que la actriz forme parte de la ficción llevada a cabo en el teatro Gran Rex.