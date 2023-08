El dolor de Mónica Farro y Gabriela Trenchi por la muerte de Silvina Luna

Mónica Farro y Gabriela Trenchi no ocultaron su dolor por la muerte de Silvina Luna.

La primera en hacerlo fue Gabriela Trenchi, quien se mostró totalmente destrozada con lo ocurrido: "Creo que nadie se imagina lo que estoy sintiendo en este momento. La impunidad que se siente, que te come por dentro, no lo siente nadie. Este hijo de mil putas que encima ahora se muda a un country, no tiene cara, tiene que estar preso". Con estas palabras, apuntó de forma feroz contra Aníbal Lotocki, principal acusado.