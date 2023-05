El desgarrador relato de Silvina Luna sobre su salud tras la mala praxis de Lotocki.

“Estoy atravesando un momento muy crítico en mi vida. Intento estar bien, pero me están pasando muchas cosas y las transito como puedo", expresó en una entrevista en LAM con Ángel de Brito.

Mano a mano con Silvina Luna - #LAM | Programa completo (16/05/23)

En cuanto al retraso de la operación explicó: "Tengo una bacteria en la sangre, que la detectaron por una bolita que me apareció en la pierna. Hasta que no se resuelva eso, no me pueden trasplantar y para resolverlo, tengo que tomar medicación durante un año más".

Producto de su mal momento de salud, debe realizarse diálisis tres veces por semana y durante cuatro horas. “Era un mundo que yo desconocía. Hay gente que se está dializando desde hace 5 o 10 años, yo llevo 6 meses”, agregó.

Desde que la intervino Lotocki comenzó a sufrir hipocalcemia: Durante muchos años, me tuve que hacer análisis de laboratorio cada dos semanas y cuando me subía mucho el calcio, me internaban por tres días. Como eran pocos días, iba sola a internarme y no le decía a nadie. Después, aprendí a pedir ayuda".