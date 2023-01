El desagradable comentario del hijo de Bolsonaro contra Flavio Mendoza: el bailarín iniciará acciones legales

La imagen fue publicada también por Eduardo Bolsonaro, quien agregó en el posteo una crítica a la imagen. "En una imagen el resumen de la decadencia de occidente. En EEUU cada vez es más habitual que los niños participen en un show de drag queen como este", expresó polémicamente el hijo del expresidente brasileño.

La gravedad del caso fue escalando cada vez más hasta que Instagram le cerró la cuenta a Mendoza, a pesar de que la foto no fue publicada por él.

Tras el hecho, el bailarín se descargó y en diálogo con Intrusos, explicó cómo se enteró de la viralización: "Yo no lo sabía. Me llama Martín, el amigo que se ocupa de las páginas del show. Me dice 'mirá, están publicando una foto en Twitter tuya que parece como que el micrófono está cerca de tus partes'. No le di bolilla porque dije 'un boludo, qué se yo'. Después salió alguien de Estados Unidos y alguien de Brasil, una cosa muy rara".

En tanto, reveló que iniciará acciones legales contra Kirk e incluso admitió ya haber hablado con un abogado. "Va a tener que pagar muchos dólares. Lo primero que hice fue hablar con Fer Burlando para que se ocupe".

También cargó contra Eduardo Bolsonaro por sus comentarios frente a la foto sacada de contexto y criticó su accionar: "Él es un decadente porque justamente la foto te puede llegar, pero vos primero tenés que investigar".

Además, expuso que denunciará también a Google y calificó lo ocurrido: "Acá hay homofobia, hay discriminación, hay todo lo que se te ocurra. La violación de los derechos humanos, la violación de los derechos de un niño. Mi hijo si bien es una persona pública, la imagen cómo está puesta y tomada, le está haciendo un daño muy grande. Por eso también vamos a ir contra Google. Es muchísimo".

Por último, con enojo hizo alusión al cierre de sus redes sociales después de la polémica. "Estaba haciendo unas fotos con Dionisio para el Instagram y se bloquea. Automáticamente hablé con Martín, que me maneja las redes y me dice 'no sé qué pasó, creo que tiene que ver con la foto'". Me parece muy terrible que hay que tener mucho cuidado por ver cualquier cosa y hacerse eco de cualquier cosa que ve, sin investigar", manifestó.

Los tuits de Flavio Mendoza

A su enojo expuesto en televisión, también se sumó una serie de posteos del bailarín profundizando su fastidio por la situación. "Alguien maliciosamente subió una foto mía y de mi hijo desde un ángulo totalmente sacado de contexto y me cerraron el Instagram , metiéndose con un niño y con mi imagen tanto les Jode ser feliz", manifestó.

También siguió criticando la viralización de la imagen sacada de contexto al enfatizar: "Yo no entiendo qué hay tanta gente detrás de un teclado haciendo daño tan miserable son sus vidas ????? Y peor los que comentan con solo el hecho de que alguien le conteste ???? Que ganan".

Siguió quejándose de que la viralización de la imagen con el comentario de Eduardo Bolsonaro. "Tanto Jode ser un hombre gay que logró ser padre y una carrera exitosa ? Parece que si , bueno una lucha mas que n me la van a ganar", aseguró.

Por último, rechazó que su hijo haya quedado expuesto por la situación e insistió en que por lo ocurrido iniciará acciones legales: "Con los NIÑOS NO todo esto ya es en manos de @FernandBurlando".

