El conjunto deportivo con el que Antonela Rocuzzo se pasea por las calles de Paris

La empresaria rosarina, esposa del mejor jugador del mundo, Lionel Messi, y madre de Thiago, Mateo y Ciro, lució un conjunto deportivo en el que combinó las tonalidades entre gris y celeste . Inmediatamente después de haber subido estas fotos empezó a tener miles de likes y cientos de comentarios felicitándola por el look.

Antonela Rocuzzo Paris Instagram

Con casi 35 millones de seguidores en su cuenta de Instagram y más de 700 publicaciones, sin dudas es una referencia en la moda y nuevamente marca tendencia en el inicio de la temporada.

Paris Rocuzzo Antonela Instagram

Sol Pérez recordó el verano con una microbikini blanca y negra

Sol Pérez sorprendió a sus seguidores al subir fotos en el agua con una microbikini blanca y negra junto a algunos comentarios sobre su vida. La modelo suele alternar entre sus publicaciones no sólo contenido relacionado a su profesión, sino también reflexiones sobre distintas temáticas. En esta ocasión habló sobre su personalidad.

sol perez agua Redes sociales

Comenzó su posteo diciendo “Me he visto feliz, en pedazos, a veces sin ganas de nada y otras veces queriéndome comer el mundo entero de un solo mordisco”, luego agregó “No soy una persona perfecta, pero siempre soy yo, alguien sin filtros ni apariencias”. La periodista se mostró disfrutando del agua con una malla de dos piezas color blanco con los bordes oscuros, con un corpiño triangular y una bombacha colaless regulable.