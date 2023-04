El comentario desafortunado entre Jey Mammon y Nazarena Vélez en 2012 que se conoce tras la denuncia

Las imágenes fueron divulgadas por el propio De Brito en su cuenta de Twitter, que recordó el episodio en BdV, el programa que conducía en aquel momento.

Tuit de Ángel de Brito sobre Jey Mammon y Nazarena Vélez Twitter

El video de Jey Mammon y Nazarena Vélez que salió al aire

“Esto pasó el 10 de mayo de 2012 en BdV, la semilla de LAM”, tuiteó el conductor junto a las imágenes. Nazarena cuenta en las imágenes que “le tiré las cartas a Jey Mammon: se va a poner de novio”.

El video de Jey Mammon con Nazarena Vélez en televisión es de hace más de una década. "A él le gustan los chicos, como más chicos", aclara enseguida Vélez sobre Jey, Mammon reconoce sin ofenderse que le gusta "la carne fresca".

"Sí. No. Jóvenes, arriba de los 20, ¿no? Aclaremos", expresa la actriz. Rápidamente, el comediante le dijo a su entonces amiga que "sí, por supuesto, un saludo a DJ Memo. La carne fresca, legal".

El comentario desafortunado de la charla cobra fuerza en estos días donde Jey Mammon enfrenta una dura acusación de parte de Lucas Benvenuto. El joven de 30 años aseguró que conoció al exconductor de La Peña de Morfi cuando era menor y lo acusa de aberrantes momentos vividos.

Puntualmente, Lucas hizo una denuncia judicial que prescribió en 2020 donde lo acusa de haberlo abusado, violado y haberlo introducido en las drogas. "Yo no miento", aseguró Mammon en su defensa.

Lucas Benvenuto Jey Mammon Redes sociales

Luego de su declaración, el propio Jey Mammon salió a hablar del tema y le concedió una entrevista a Jorge Rial en Argenzuela (C5N) donde contó su versión de los hechos.

Jey Mammon Jorge Rial

Jey Mammon, mano a mano con Jorge Rial en Argenzuela

Jey Mammon le concedió una entrevista exclusiva a Jorge Rial para C5N. El conductor acusado por Lucas Benvenuto confesó en Argenzuela: "Estoy en shock, paralizado". "A Lucas le deseo que pueda sanar su alma", agregó.

"¿Qué buscas con esta nota y con el comunicado?", le preguntó Rial al comienzo de la entrevista exclusiva de C5N. "Quiero contar cómo estoy, porque hace una semana no digo nada. Estoy en mi casa, mis amigos me visitan, me contienen, mi familia lo mismo. Estoy en shock, paralizado, tomo clonazepam todo el tiempo", contestó Jey Mammon.

“Estoy pasando el peor momento de mi vida. No sé que va a pasar con mi vida, pero sí se algo es que estoy siendo el mismo que fui siempre. Yo soy esto, el que quiere que me acompañe y el que no, que se quede en el camino", expresó en la entrevista exclusiva.

"¿A Lucas que le dirías?", preguntó Rial. "Le deseo que pueda sanar su alma", le respondió Mammon.